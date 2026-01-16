Verso Milan-Lecce, ecco quando parlerà Allegri in conferenza stampa | PM

Archiviato il successo contro il Como di Cesc Fabregas, firmato dal gol di Christopher Nkunku su calcio di rigore e dalla doppietta di Adrien Rabiot, il Milan inizia a prepararsi alla prossima sfida di campionato contro il Lecce di Eusebio Di Francesco. Domenica 18 gennaio, alle ore 20:45, il Diavolo ospiterà i giallorossi allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, in occasione della sfida valida per la 21^ giornata di Serie A. Come di consueto, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri presenterà in conferenza stampa la sfida.
Secondo quanto raccolto dalla redazione di Pianeta Milan l'appuntamento sarà domani, sabato 17 gennaio alle ore 12:00 a Milanello. La conferenza stampa andrà in onda sul canale 'Milan TV'. Potete seguire tutte le parole live di Massimiliano Allegri anche sul sito di Pianeta Milan che coprirà per intero l'evento. Infortuni, tattica e possibili anticipazioni di formazione verso Milan-Lecce, vedremo cosa dirà l'allenatore rossonero.
