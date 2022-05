Verona-Milan, Tudor: “Stimo l’arbitro Doveri, ma è un po’ permaloso”

In vista del match di domani sera tra Hellas Verona e Milan il tecnico dei veneti Igor Tudor ha così presentato la sfida in conferenza stampa

Scenderanno in campo domani sera Hellas Verona e Milan, che allo stadio "Bentegodi" si affronteranno per la 36^ giornata di Serie A. Il tecnico del Verona, Igor Tudor, ha così presentato la sfida contro i rossoneri in conferenza stampa (LEGGI QUI, INVECE, LA CONFERENZA DI STEFANO PIOLI).

Sulla settimana: "È stata una settimana come le altre, vissuta con concentrazione nella maniera giusta. Per loro sarà una gara molto importante, e di conseguenza lo sarà anche per noi, perché quando ti guardano tutti vuoi fare sempre bella figura".

Sui cambi: "Sono d'accordo, questa gara si giocherà in sedici, per entrambi. Noi ci siamo quasi tutti, tanti giocatori stanno bene, è un valore aggiunto".

Sulla forza del Milan: "Se si guarda la rosa che hanno sono al terzo o al quarto posto, questo significa che il club e l'allenatore hanno fatto un lavoro straordinario. Sono due anni che sono là, faccio i complimenti a tutti. Hanno grande corsa e fisicità, quindi dovremo essere al massimo sotto quel profilo".

Sui complimenti di Lippi: "Ho una stima enorme e un sentimento forte per un allenatore che ha fatto la storia. Mi ha portato in Italia, è stato il tecnico più importante della mia carriera: il mio modo di vedere il calcio lo devo a lui, ho appreso molto da lui. Gli voglio bene, anche se negli ultimi anni non ho avuto la fortuna di incontrarlo. È uno dei complimenti più belli ricevuti negli ultimi anni".

Sulla Fatal Verona: "Non si poteva scappare (ride, ndr). Ma per noi cambia poco, siamo focalizzati sul presente. Noi vogliamo vincere, c'è una partita da giocare, nella quale ci saranno più tensioni rispetto al solito".

Sull'arbitro Doveri: "Lo stimo, ha qualità, anche se per i miei gusti è un po' permaloso. Il rosso a Ceccherini contro il Napoli fu esagerato, prese il secondo giallo a sessanta metri dalla porta, che per me non c'era. Spero che non si parlerà di lui dopo la partita".

Sulla titolarità di Gunter: "Non posso dirlo, l'esclusione di Cagliari credo fosse giusta, perché ho visto altri che stavano meglio".

Sui tanti tifosi del Milan: "Ci saranno anche tanti nostri tifosi. Ci sentiremo a casa e proveremo a fare del nostro meglio".

Su Bagnoli: "Mi ha fatto piacere conoscerlo, è una motivazione in più"

Su Hongla: "È una soluzione apertissima per domani, è in crescita costante e siamo contenti. È un nazionale, sono felice per la bella prestazione di Cagliari. L'importante è che stia bene e che ci dia una mano fino alla fine".

Su Dawidowicz e Frabotta: "Pawel doveva esserci, ma alla fine abbiamo deciso di posticipare il suo rientro alla prossima settimana. Frabotta è convocato, vediamo quanto sarà impegnato".

Sulla gara dell'andata: "Chiaramente sì, si impara da tutte le gare. Il rammarico è quello di non aver portato a casa nemmeno un punto dopo essere stati avanti 2-0, ma rispetto a quella gara siamo migliorati, siamo diventati più solidi. Domani sarà molto difficile, ma al contempo bello: dovremo correre tanto e non sbagliare niente".

Sulla concentrazione del gruppo: "Sono fortunato, ho giocatori forti anche mentalmente, che non vogliono mollare fino alla fine. Nel calcio si dimentica in fretto quello che hai fatto: vale per gli allenatori, ma anche per i giocatori. Quindi è giusto che uno vada sempre forte per mostrare le proprie qualità, soprattutto in partite come quella di domani. Vogliono dimostrare di essere più bravi dell'avversario, quella credo sia una motivazione fondamentale".

