Conferenza Verona-Milan: le parole di Pioli alla vigilia | LIVE NEWS

Stefano Pioli, tecnico rossonero, presenta in conferenza stampa Verona-Milan, partita del 36° turno della Serie A 2021-2022: il live testuale

Com'è giocare dopo l'Inter: "La settimana è stata uguale alle precedenti. Siamo arrivati a un punto in cui tutte le partite hanno avuto e avranno un peso importante per l'obiettivo e la classifica. Abbiamo avuto attenzione e motivazione. Affrontiamo un avversario che sta facendo bene e che può metterci in difficoltà. Però queste ultime sfide ci hanno dato consapevolezza. Non siamo solo bravi, ma possiamo essere migliori".

Sulla differente mentalità tra Milan e Inter: "Non lo so e non è il momento. Sappiamo cosa ci manca: 7 punti per centrare qualcosa di straordinario. Siamo bravi e dobbiamo dimostrare di essere i migliori. Dobbiamo pensare a una partita alla volta, con i nostri atteggiamenti. Se saremo bravi a non prendere gol e vincere 1-0 ben venga, se segniamo di più meglio. Dobbiamo essere squadra e giocare con emozione".

Se in vista del prossimo anno bisogna valutare di far giocare le partite in contemporanea: "Non mi interessa. Non cambia niente. Quelli sono i punti che servono e che dobbiamo fare".

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti a Milanello dove tra poco, alle ore 14:15, il tecnico rossonero Stefano Pioli presenterà, in conferenza stampa, i temi principali di Verona-Milan, partita della 36^ giornata della Serie A 2021-2022. Restate con noi per il live testuale della conferenza di Pioli, per non perdervi neanche una dichiarazioni in diretta del mister. Milan, assalto al top player per la fascia destra: le ultime news di mercato >>>