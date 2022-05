Verona-Milan, Pioli: “Siamo bravi, ma possiamo essere i migliori”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato di Verona-Milan di domani sera in conferenza stampa a Milanello. Ecco la sua convinzione

Ieri l' Inter ha vinto, a 'San Siro', 4-2 in rimonta contro l' Empoli e si è riportata momentaneamente in vetta alla classifica, con un punto di vantaggio sui rossoneri. Ora, però, il Diavolo è chiamato a rispondere proprio in casa di una contendente tosta come l' Hellas Verona di Igor Tudor . Ma com'è andata la settimana del Milan? Pioli ha replicato quanto segue.

"La settimana è stata uguale alle precedenti. Siamo arrivati a un punto in cui tutte le partite hanno avuto e avranno un peso importante per l'obiettivo e la classifica. Abbiamo avuto attenzione e motivazione. Affrontiamo un avversario che sta facendo bene e che può metterci in difficoltà. Però queste ultime sfide ci hanno dato consapevolezza. Non siamo solo bravi, ma possiamo essere i migliori".