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Verona-Milan, il rammarico di Nelsson: “Abbiamo giocato alla pari”

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Dopo Verona-Milan, partita della 33^ giornata di Serie A, ha parlato in conferenza stampa Nelsson, giocatore gialloblu
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Al termine di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona, ha parlato in conferenza stampa Victor Nelsson, giocatore gialloblu. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Verona-Milan, le parole di Nelsson nella conferenza stampa post-partita

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Sulla sconfitta immeritata: "Buona domanda. Penso che le cose stiano andando avanti così da buona parte della stagione. C'è rammarico per aver giocato alla pari contro il Milan, ma non so cosa dire".

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Se si vede ancora a Verona: "Non sto ancora pensando al mio futuro. Non lo so e non voglio pensarci".

 Se è più frustrante non andare al Mondiale con la Danimarca o retrocedere: "Penso che è una domanda difficile, oltre che strana. Non lo so, ma grazie per avermi ricordato che la Danimarca non va al Mondiale".

Fino al 40esimo il Verona non ha mai rischiato, poi subisce gol al primo tiro: come se lo spiega: "Va così da gran parte della stagione. Non ho una risposta giusta. Sicuramente abbiamo difeso bene da squadra perché non concedere troppe occasioni al Milan è positiva, ma la formazione rossonera ha qualità ed ha segnato".

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