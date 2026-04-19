Verona-Milan, il rammarico di Nelsson: “Abbiamo giocato alla pari”

Se si vede ancora a Verona: "Non sto ancora pensando al mio futuro. Non lo so e non voglio pensarci".
Se è più frustrante non andare al Mondiale con la Danimarca o retrocedere: "Penso che è una domanda difficile, oltre che strana. Non lo so, ma grazie per avermi ricordato che la Danimarca non va al Mondiale".
Fino al 40esimo il Verona non ha mai rischiato, poi subisce gol al primo tiro: come se lo spiega: "Va così da gran parte della stagione. Non ho una risposta giusta. Sicuramente abbiamo difeso bene da squadra perché non concedere troppe occasioni al Milan è positiva, ma la formazione rossonera ha qualità ed ha segnato".
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