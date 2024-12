Verona-Milan, Fonseca: “Non ho mai sentito la squadra senza fiducia”

Oggi si è tenuta la consueta conferenza stampa pre-partita in vista della sfida tra Verona e Milan , in programma domani alle ore 20:45 allo stadio Bentegodi . Durante l’incontro con i giornalisti sono stati affrontati diversi temi legati alla partita e alla situazione della squadra. Ecco, di seguito, le parole dell’allenatore sullo spogliatoio rossonero.

Verona-Milan, Fonseca: " L'atmosfera è bellissima, me lo chiedete spesso"

"Io so delle cose, voi non avete la possibilità di guardare gli allenamenti. Magari uno di questi giorni vi facciamo venire a guardare l'allenamento per vedere l'atmosfera. L'atmosfera è bellissima, me lo chiedete spesso. Sempre buono avere una buona atmosfera. Questa settimana è stata come le altre, con una buona atmosfera per lavorare. Quando è così è più facile. Mai ho sentito la squadra senza fiducia e senza voglia di lavorare o tristezza".