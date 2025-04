Eusebio Di Francesco , allenatore del Venezia ha parlato in conferenza stampa presentando la sfida contro il Milan , in programma questa domenica alle 12:30. Ecco le sue parole riprese da Tuttomercatoweb: "Il Milan ha alternato momenti di grandi prestazioni ad altri, io mi auguro che possa accadere, ma sono stra-convinto che cercheranno di dare continuità al derby, conoscendo l'allenatore. Dobbiamo basarci su di noi, sul nostro atteggiamento e determinazione, sapendo che affronteremo una big. A livello offensivo sono la squadra, secondo i dati, più pericolosa. Ha un grande potenziale offensivo".

Venezia-Milan, Di Francesco: "Turnover rossonero? Ecco cosa mi aspetto". Dubbi su...

Di Francesco parla dei dubbi di formazione: "Un paio, non vi posso dire dove. Sono sereno quando li ho. Vedo grande voglia da parte di tutti per cercare di ottenere un risultato importante. Il Milan col turnover? Qualche cambio me lo posso aspettare, anche se nelle ultime tutti si potevano aspettare qualche cambio e non lo ha fatto. Cerchiamo di essere pronti a tutti, poi il dna del Milan è quello lì e non cambierà".