Venezia-Milan, arbitra Manganiello: c’è un precedente spinosissimo

Venezia-Milan, Manganiello il direttore di gara: quel rosso e rigore allo scadere ...

I precedenti in tal senso non sono per nulla positivi per il club rossonero. Gianluca Manganiello, infatti, è stato l'arbitro di Milan-Lazio, terminata 1-2 a favore dei biancocelesti ad inizio marzo 2025. In quell'occasione la sua prestazione era stata per la verità buona fino al 70', dopo di che erano arrivati i primi problemi. Innanzitutto l'espulsione comminata a Strahinja Pavlovic, che sembrava non esserci, sia per il fatto che Matteo Gabbia poteva recuperare, sia perché anche a livello di intensità non sembravano esserci gli estremi. Non solo, perché successivamente ha assegnato anche un rigore piuttosto dubbio al club capitolino per un intervento di Mike Maignan su Mattia Zaccagni.