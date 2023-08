Juventus, Allegri: “Scudetto? Napoli, poi Inter, Milan e Lazio”

Nonostante questo, però, Allegri non firmerebbe per arrivare con questi uomini a sessione di mercato chiusa. Eppure trattenere elementi come Dušan Vlahović e Federico Chiesa potrebbe essere un vantaggio. "Io non firmo niente, so che la squadra sta lavorando bene e ci sono giocatori che hanno un anno in più di esperienza. Con il direttore (Cristiano Giuntoli, n.d.r.) siamo in ottimi rapporti, lui e Giovanni Manna stanno lavorando bene, è una figura importante che si sta integrando. Non credo che la rosa sarà diversa, però senza coppe bisognerà fare delle valutazioni su chi ha più bisogno di giocare per capire qual è il percorso migliore".

Sul campionato di Serie A, e, in particolare, sulla lotta Scudetto, Allegri ha un po' voluto 'mascherare' le reali ambizioni della sua Juventus. "Chi vince è sempre in pole quindi il Napoli, poi Inter, Milan e Lazio. Però è un campionato ancora tutto da vedere, tra un paio di domeniche si riuscirà a capire quale sarà la tendenza. Dove possiamo arrivare noi lo vedremo, dobbiamo essere bravi ad aprile ad essere nelle prime quattro posizioni. Non so se è un vantaggio o uno svantaggio stare senza coppe, di sicuro avremo più tempo per preparare le partite. Però c’è amarezza perché il club è sempre stato in Champions League, fa parte del suo DNA, e anche io. Non partecipare non è una bella cosa anche perché l’avevamo conquistata sul campo. Di sicuro dobbiamo migliorare nelle partite in trasferta: tra noi e Napoli ci sono 15 punti di differenza persi fuori casa".

Sulle condizioni degli uomini del reparto offensivo, Allegri ha detto: "Chiesa è tornato con più consapevolezza e serenità dopo un anno difficile e ora ha una gamba diversa, più strutturata. Vlahović ha passato un momento di alti e bassi, sta meglio anche se non è al 100 %. Poi ci sono Arkadiusz Milik e Moise Kean, che domani non ci sarà perché ha preso un colpo, e Kenan Yildiz: sono molto contento del reparto d’attacco".

Buone notizie anche da Paul Pogba e Nicolò Fagioli: "Nicolò si è allenato bene ed è pronto per essere a disposizione, di Paul sono contento per gli ultimi giorni e la partitella con l’Alessandria, è un giocatore diverso dagli altri ma viene da un anno e mezzo di inattività. Averlo a disposizione per tutte le partite anche part-time sarebbe già tanto per noi".

Chiosa di Allegri sul paragone con l'ultima stagione e con ciò che ha intenzione di fare in quest'annata alla guida dei bianconeri: "Il vantaggio è che sia stato chiuso tutto e che stavolta ciò che faremo sul campo sarà confermato. Ogni anno che partiamo valutiamo le caratteristiche dei giocatori e in base a quelle imposti il lavoro. Una cosa che si nota ma va mantenuta è il grande entusiasmo, questa voglia di fare e di conquistatrici di nuovo la Champions. Non è mai un anno zero, si lavora per migliorare quanto è stato fatto prima. A fine anno sarò soddisfatto di aver lavorato con la squadra e di aver ottenuto i risultati: la Juve parte sempre per ottenere il massimo partendo da un obiettivo minimo, tornare a giocare in Champions. Dobbiamo andare a prenderci le vittorie che passano di settimana in settimana".