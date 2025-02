Torino-Milan, Conceicao: “Walker non ci sarà. Gimenez e Pulisic non al top”

Torino-Milan , 26^ giornata del campionato di Serie A 2024-25 . Una gara fondamentale per i rossoneri: ormai il Diavolo non può perdere punti nella corsa al quarto posto. Dopo l'eliminazione dalla Champions League, il Milan deve dare tutto sul campo per conquistare la qualificazione alla prossima edizione della coppa europea. Alla vigilia della sfida ha parlato Sergio Conceicao in conferenza stampa. Ecco le parole su Walker, Pulisic e Gimenez.

Torino-Milan, Conceicao annuncia: "Walker assente". E su Gimenez e Pulisic...

"Walker non è disponibile, Gimenez e Pulisic non stanno benissimo. Le scelte dipendono dalla situazione di ognuno domani. Pulisic non ha 90' al momento. Gimenez sta sempre meglio, ma non ancora al massimo. Stiamo lavorando. Per il modo che voglio io di giocare bisogna essere al massimo. Accompagnando la voglia di fare con la condizione. Quando sono arrivato c'erano giocatori in difficoltà e alcuni infortunati, in Supercoppa Italiana eravamo pochi, alcuni non sono tornati, come Ruben... Ora c'è Walker fuori. Giochiamo ogni 3 giorni, parlo da quando sono qui, partite decisive, per me e per loro non è facile. Se pareggi qui hai perso 2 punti. Siamo sempre sul filo, cerchiamo di fare un po' di gestione. Conoscendo al dettaglio la condizione si capiscono le scelte". LEGGI ANCHE: Le parole di Sergio Conceicao alla vigilia della sfida Torino-Milan>>>