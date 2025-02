Torino-Milan , 26^ giornata del campionato di Serie A 2024-25 . Una gara fondamentale per i rossoneri: ormai il Diavolo non può perdere punti nella corsa al quarto posto. Dopo l'eliminazione dalla Champions League, il Milan deve dare tutto sul campo per conquistare la qualificazione alla prossima edizione della coppa europea. Alla vigilia della sfida ha parlato Sergio Conceicao in conferenza stampa. Ecco le parole su Theo Hernandez .

Torino-Milan, Theo Hernandez sarà titolare? Conceicao non si sbottona. Ecco le sue parole

"Mi piacciono domande calcistiche, questa non tantissimo, ma non mi importa di colore di capelli, pelle o altro. Basta che siano professionisti e diano il massimo. Ho parlato a fine partita di lui. È un patrimonio della squadra, ha dato tanta gioia ai tifosi in altri momenti. Sa che ha messo la squadra in difficoltà. Ne abbiamo parlato in spogliatoio, anche io faccio errori. Disponibile come gli altri 22". LEGGI ANCHE: Le parole di Sergio Conceicao alla vigilia della sfida Torino-Milan>>>