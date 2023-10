Tonali, Howe (Newcastle): “Si è allenato due volte. È disponibile”

"Ha avuto un paio di settimane molto, molto difficili e ha avuto a che fare con molte cose. Da quello che posso vedere si sta comportando molto bene e sta affrontando le sue emozioni con forza, ma dovrò fare una chiamata. Devo riportarlo al calcio e a ciò che sta offrendo in campo per cercare di prendere la decisione migliore per la squadra. Per me la parte più importante di tutta questa vicenda è Sandro e il suo benessere. Come squadra di calcio, da subito, è stato importante abbracciarlo e proteggerlo per dargli l'amore e il sostegno di cui ha bisogno per trovare soluzioni ai problemi che ha. Si è allenato due volte questa settimana con noi ed è molto disponibile per la convocazione". LEGGI ANCHE: Scommesse, Barella tra i nomi menzionati dalla fonte di Corona