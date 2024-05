Tolosa, Comolli polemico in conferenza stampa: e quando gli chiedono del Milan ...

"Quando avete scritto che ero a Londra a incontrarmi col Milan io ero a pranzare su una terrazza con Jean-Nicolas Baylet. Abbiamo riso. Mi sono state messe in bocca molte parole che non ho mai detto. Ci sono persone che hanno parlato per me che non ho mai incontrato in vita mia. Non ho mai avuto contatti con il Milan. Non ho mai avuto intenzione di lasciare il Tolosa".