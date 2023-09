Sarri: “Milan-Lazio? Gara da lancio delle sassate. E ultimamente…”

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa del match contro il Milan, in programma sabato alle ore 18:00

Le parole di Maurizio Sarri in vista di Milan-Lazio

"Sono quelle gare da lancio del pane o della sassata. Spesso più le sassate. Abbiamo sofferto tantissimo quello stadio negli ultimi anni. Ci abbiamo perso l'anno scorso ma abbiamo fatto un grande campionato lo stesso. Ci sta anche di perdere, speriamo di no. C'è quell'opportunità che ti potrebbe riportare quasi in pari con le prime due che abbiamo sbagliato". Per costruire le prestazioni bisogna sempre partite da una fase difensiva affidabile. La fase offensiva dipende da mille fattori, ma sul livello qualitativo dei giocatori ci fai poco. Mi sono reso conto negli ultimi giorni che da parte dei ragazzi c'è una disponibilità unica. A forza di analisi video siamo riusciti a capire tutti insieme che stavamo facendo degli errori".