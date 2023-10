PSG-Milan, Pioli: “Jovic ha sentito qualcosina all’adduttore”

Sulla classifica del girone in Champions League: "Non siamo messi bene. Speravo che il Newcastle non battesse il Dortmund, ci dà delle possibilità. Il prossimo scontro col PSG sarà determinante. Stasera ho visto cose positive ma al livello tecnico dobbiamo essere più precisi. In zona gol è dove dobbiamo lavorare di più"

Sull'infortunio di Luka Jovic: "Ha sentito qualcosina all'adduttore. Recupera per Napoli? Non lo so, non ho parlato ancora né con lui e né con il dottore".

Sul confronto tra Rafael Leao e Kylian Mbappé: ”Mbappé è molto più seconda punta, molto più attaccante. Stiamo parlando del miglior giocatore al mondo, l'altro è uno che vuole diventare un giocatore di alto livello. A me è piaciuto, certo che se avesse fatto gol sarebbe stato meglio. Ha lavorato sempre in uno contro uno contro Marquinhos che è un grandissimo difensore. Dovrebbe concludere meglio, poi ogni volta che entra in area dovrebbe alzare la testa appena appena un pochino prima per crossare: abbiamo avuto tante occasioni in cui abbiamo riempito l'area di rigore".

Sulla reazione del Milan dopo il doppio svantaggio: "Andare sotto di due gol con un avversario di qualità non è un po' semplice. Un paio di minuti prima avevamo avuto l'occasione più importante con Pulisic per pareggiare. Ci sta quindi subire un pochettino la partita. Non siamo stati al loro livello soprattutto dal punto di vista tecnico".

Su Warren Zaïre-Emery: "Sembra un giocatore molto maturo, un centrocampista che ha tecnica e cambio di passo, completo, molto forte". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

