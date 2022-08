Pioli: “De Ketelaere? Difficile possa partire a destra da subito”

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Milan: ecco alcune dichiarazioni, che riguardano in particolare Charles De Ketelaere e il suo ruolo in campo. "In settimana abbiamo fatto una seduta con lui, ricercando le sue azioni offensive - sottolinea Pioli - . Ha fatto benissimo sia a destra che al centro che a sinistra. Partendo da trequarti o da secondo attaccante, non da destra. Che possa partire da lì ora è difficile. Devo metterlo nelle condizioni di fare il meglio ed è chiaro che De Ketelaere è un trequarti. Vogliamo dare pochi punti di riferimento, è intelligente e le sue qualità potrebbero farcelo spostare un po'. Avere tanti giocatori è una fortuna". (QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI DI PIOLI) Milan, ritorno di fiamma low cost per la difesa: le ultime news di mercato