Milan, Pioli: “Zaniolo ha grande potenziale e fisico”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha tenuto a Milanello la conferenza stampadi presentazione di Milan-Roma, partita della 17^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma domani sera, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Ecco le sue parole su Zaniolo: "Ha sicuramente potenziale tecnico e fisico. Non lo alleno quindi non so se poteva far di più. Ha avuto infortuni che ne hanno rallentato la crescita, ma ha grande potenziale. Se gioca, ha certe caratteristiche di profondità, mentre Dybala gioca tra le linee. Sono completi. Chiunque giocherà dovremo contrastarli bene".