Pioli sull’Atalanta: “Hanno fisicità e qualità. Sarà uno scontro diretto”

Stefano Pioli, ha parlato dell'Atalanta in conferenza stampa. I bergamaschi saranno i prossimi avversari del Milan in campionato, nella seconda giornata della Serie A 2022-23. Queste le parole del tecnico rossonero sulla squadra di Gasperini: "Una partita per crescere, per vedere la nostra prestazione. Ogni partita ti dice dove lavorare e dove sei a buon livello. Sarà un test importante, hanno cambiato qualcuno, ma non hanno cambiato modo di giocare. Hanno fisicità, qualità e tanto altro. Penso sia uno scontro diretto".