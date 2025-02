Sul rigore e l’espulsione: "Il calcio di rigore era fuori area clamorosamente. Non so nemmeno se è fallo e non so se c’è il giallo su Camporese. Poi penso che i ragazzi hanno fatto una buona partita. Non posso recriminare niente ai ragazzi per quello che hanno fatto, il rigore decide questo match. Sicuramente i primi 20 minuti potevamo fare meglio. Abbiamo cercato il gioco diretto nel secondo tempo".

Su Silvano Vos: "Silvano è un giocatore abituato ad altri tipi di palcoscenici, si è calato in una realtà che non considerava sua, non so quali erano le sue aspettative quando ha firmato con il Milan. Ha bisogno di tempo e ambientamento, questa è una categoria complicata, sottovalutata anche dagli addetti ai lavori. Lui è sempre disponibile, ma bisogna capire anche quali sono le aspettative dei ragazzi".

Su Ettore Quirini: "Quirini è un giocatore importante, conosce bene la categoria, si è integrato bene. I problemi dei primi 6 mesi erano legati ai ragazzi più giovani che non avevano dentro di loro il discorso della competizione, cosa che la categoria richiede. Adesso abbiamo un gruppo più esperti, ma certamente abbiamo l'handicap dei primi 6 mesi".