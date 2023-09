Perea (vice CT Colombia): “Cuadrado non è al top della condizione”

Luis Amaranto Pere a, vice Commissario Tecnico della Colombia , ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa soffermandosi sulle condizioni di Juan Cuadrado . Il terzino, infatti, sarebbe in dubbio anche per il derby Inter - Milan . Ecco, quindi, le sue parole a riguardo.

Le parole di Luis Amaranto Perea su Juan Cuadrado

"Il calciatore arriva da una tendinite. Ancora non è al top della condizione considerando che in alcuni allenamenti esce ancora affaticato. Siamo in una situazione in cui dobbiamo aspettare per capire come reagisce il suo corpo. Non sappiamo se ci sarà contro il Cile. Siamo comunque in continua comunicazione con lo staff medico dell'Inter".