Nuovo Stadio, Scaroni: “Impegnati su San Siro, ma abbiamo altri piani A”

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha parlato in conferenza stampa della realizzazione del nuovo stadio di Milano. Dove sarà edificato?

Oggi, presso lo studio Barabino in foro Bonaparte, a Milano , si è tenuta la conferenza stampa di Paolo Scaroni (Presidente AC Milan ) e Alessandro Antonello (amministratore delegato Inter ) che aveva, come tema principale, la realizzazione del nuovo stadio della città ( LEGGI QUI LA CONFERENZA COMPLETA ). Un evento che, di fatto, è stato organizzato alla vigilia del dibattito pubblico sul nuovo impianto sportivo che inizierà domani .

Interpellato dai cronisti sull'area nella quale edificare il nuovo stadio, Scaroni ha detto: "Siamo impegnati su San Siro, pensate a quanti soldi abbiamo speso finora, oltre ovviamente a quanto lavoro abbiamo fatto. Se siamo qui è perché crediamo al progetto San Siro. Ovviamente guardiamo anche altrove perché dobbiamo avere delle alternative e poi perché magari troviamo aree con delle caratteristiche che San Siro non ha. Non abbiamo quindi piani B, ma solo diversi piani A".