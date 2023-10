Napoli-Milan, Pioli: “Krunic e Adli? Per ora non li vedo insieme”

Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello di Napoli-Milan , partita della 10^ giornata della Serie A 2023-2024 in programma domani sera, alle ore 20:45 , allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Ecco, quindi, un estratto delle sue dichiarazioni.

Se Krunic e Adli possono giocare insieme: "Credo sia giusto ci sia un dualismo, occupano la stessa posizione. Non li vedo ora insieme. Le mezzali le abbiamo, tutti e due sanno giocare bene in questo ruolo. Hanno caratteristiche diverse e vedrò di partita in partita. Sono contento delle prestazioni e di come fanno il ruolo".