Napoli-Milan, Gutierrez punta allo Scudetto: “Aspettiamo perdano”

Se credono allo Scudetto ancora: "Sentiamo la voglia di tutti i tifosi, che è molto importante per noi. Dobbiamo stare lì e aspettare che l'Inter non vinca qualche partita".

Quanto è stato difficile senza Højlund: "Abbiamo una grande squadra, tutti sono molto importanti. Giovane ha fatto una grande partita. Questa settimana non abbiamo lavorato con lui davanti, ma noi abbiamo tutti giocatori che possono far bene quel ruolo: complimenti a Giovane".