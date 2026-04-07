PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Napoli-Milan, Gutierrez punta allo Scudetto: “Aspettiamo perdano”

CONFERENZA

Napoli-Milan, Gutierrez punta allo Scudetto: “Aspettiamo perdano”

Napoli-Milan, Gutierrez punta allo Scudetto: “Aspettiamo perdano” - immagine 1
Gutierrez, giocatore azzurro, ha parlato in conferenza stampa dopo Napoli-Milan, partita della 31^ giornata di Serie A
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Miguel Gutierrez, giocatore azzurro, ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Se l'ingresso di Alisson ha dato vivacità: "Sì, partita molto intensa. Alisson ha l'uno contro uno ed è un grande giocatore. Ci ha aiutato molto quando è entrato".

LEGGI ANCHE

Se credono allo Scudetto ancora: "Sentiamo la voglia di tutti i tifosi, che è molto importante per noi. Dobbiamo stare lì e aspettare che l'Inter non vinca qualche partita".

Quanto è stato difficile senza Højlund: "Abbiamo una grande squadra, tutti sono molto importanti. Giovane ha fatto una grande partita. Questa settimana non abbiamo lavorato con lui davanti, ma noi abbiamo tutti giocatori che possono far bene quel ruolo: complimenti a Giovane".

Se preferisce giocare a destra o a sinistra: "Voglio giocare, il ruolo a destra o sinistra non importa. Vogliamo giocare e aiutare la squadra a vincere. Alla fine proviamo a farlo".

Leggi anche
Napoli-Milan, Pavlovic ammette: “Non siamo stati coraggiosi”
Napoli-Milan, Allegri: “Guardiamo indietro. I giocatori non sono macchine…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA