Napoli-Milan, Allegri: “Guardiamo indietro. I giocatori non sono macchine…”

Due sconfitte nelle ultime tre partite, se ci si deve guardare dietro: "Bisogna guardarsi dietro dal Como, dalla Juve, dalla Roma, dall'Atalanta che è rientrata. Era importante fare punti, ma non si deve perdere la serenità".
Se la squadra ha avuto poco coraggio e se si poteva infondere con i cambi: "Non ho la sfera magica. Fullkrug ha fatto una buona partita, Nkunku ha fatto una buona partita. Pulisic è tornato dalla nazionale, Rafa Leao è stato dodici fermo e si è messo a disposizione, ha fatto due mezzi allenamenti... I giocatori non sono delle macchine che le accendi e partono. Soprattutto Rafa è stato tormentato da vari infortuni. Si è sempre messo a disposizione soprattutto lui. Ora sabato partita importante. Però non è che sabato finisce il campionato, quindi bisogna restare sereni e mantenere la calma".
Se il Napoli ci ha creduto di più: "Potrei dire di sì perché hanno vinto loro... Sono partite che se hai l'episodio a favore vinci. Noi tecnicamente potevamo fare meglio, soprattutto negli ultimi metri".
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