Napoli, Garcia: “Squadra di qualità, sono qui per conquistare trofei”

Durante la conferenza stampa di presentazione, il nuovo allenatore del Napoli , Rudi Garcia , ha parlato in vista della prossima stagione: "Quando inizio una competizione la gioco sempre per vincere. Sono qui per conquistare dei trofei. Col presidente ci siamo subito trovati d'accordo con le ambizioni. Sono sicuro che mi darà una squadra di qualità. Non farò stravolgimenti tattici, ma voglio dare la mia impronta al gioco".

Infine, Garcia ha concluso: "Ci sono club che per vincere in Champions League ci hanno impiegato 15 anni avendo in panchina il miglior tecnico in circolazione. Io però sogno di vincere trofei. Sono qui per questo. Vincere lo scudetto dopo 33 anni è fantastico, ma penso che il Napoli ogni anno debba essere protagonista in campionato e giocare la Champions".