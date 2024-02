Monza-Milan, Palladino: “Dovremo essere perfetti. Loftus-Cheek? Straordinario”

Sui numeri simili al Milan in difesa: "Il Monza dovrà essere bravo a fare un’ottima fase difensiva perché il Milan è la squadra che dribbla di più, crea superiorità numerica e bisogna stare attenti. In fase offensiva invece bisogna provare a metterle in difficoltà in tutti i modi. I miei attaccanti hanno caratteristiche a cui possiamo appoggiarci per provare a creare problemi".

Su Loftus-Cheek: "Giocatore straordinario, per me ha tutto ed è di livello internazionale. Ha tecnica, inserimento, esperienza: un attaccante aggiunto. Mi aveva già impressionato ad agosto ma il Milan ha anche altri top player, dovremmo stare attenti a tutto e a tutti. Pioli con lui ha fatto un grande lavoro mettendolo nella posizione giusta"

Su una qualità che teme del Milan: "Il Milan ha tante qualità, si difende bene e attacca bene. Pioli sta facendo un ottimo lavoro sia in campionato che in Europa League. Squadra che sa cosa fare, quando farlo. Difficile da affrontare ma non sono imbattibili, proveremo a metterli in difficoltà cercando di sfruttare i pochi punti deboli che hanno. Sarà un piacere affrontare un allenatore come Pioli che sta ottenendo ottimi risultati".

