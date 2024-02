Primavera 1 – Pagelle Genoa-Milan 2-1: la rete di Magni non basta

Bakoune: parecchio apporto alla fase offensiva durante tutta la gara, spesso e volentieri raggiunge il fondo alla ricerca del traversone vincente. Ha sui piedi la palla del pareggio a un giro d'orologio dal termine, solo Calvani gli nega la gioia del gol. Voto 6,5.

Parmiggiani: certamente una giornata non semplice, davanti a sé trova un attaccante che fa un ottimo uso del fisico. Cerca di limitarlo quanto possibile e per buona parte ci riesce. Voto 6.

Nsiala: gara di alti e bassi, a grandi recuperi abbina disattenzioni che costano caro. Il cartellino nel primo tempo forse condiziona un po' la sua gara. Voto 5,5.

Magni: su e giù per la corsia mancina, uno contro e uno, traversoni e assist continui. Il suo gol crea l'illusione di una ipotetica rimonta, ma la gioia del pareggio viene prontamente smorzata dal nuovo vantaggio dei padroni di casa. Voto 7.

Malaspina: è ovunque, gara dispendiosa in funzione dei compagni. Si fa sentire anche in fase di recupero. Lascia il campo stremato a poo dal termine. Voto 6. Dal 76' Sala: prezioso in occasione del momentaneo pareggio, la traiettoria del suo traversone trae in inganno la difesa rossoblù e regala a Magni la palla della parità. Voto 6,5.

Eletu: tenta più volte il jolly dalla lunga distanza ma non ottiene l'esito tanto sperato. La traversa nel finale meritava certamente più fortuna. Voto 6,5.

Scotti: gara in ombra, dettata da lampi improvvisi. Cerca di farsi trovare tra le linee, ma i pochi spazi concessi dagli avversari limitano il suo gioco esplosivo. Voto 6. Dall'87' Lamorte: si vede poco. Voto sv.

Stalmach: nonostante parta da posizione centrale, cerca di allargarsi per trovare spazio e farsi giocare il pallone. Fatica a creare sostanziosi pericoli. Voto 5,5. Dal 71' Simmelhack: entra per tentare il tutto per tutto in avanti, ma i palloni che gli capitano sono pochi e non riesce a incider. Voto 6.

Bonomi: gara incolore, gli avversari capiscono fin da subito il suo gioco e applicano su di lui una stretta marcatura. La sua pituita dura solo un tempo. Voto 5,5. Dal 46' Sia: entra per dare nuova linfa all'attacco rossonero, ma fatica a trovare gli spiragli giusti per far male. Voto 5,5.

Camarda: lotta come sempre, fa letteralmente a sportellate con gli avversari, ma non riesce a incidere come vorrebbe. Due timidi tentativi non trovano la fortuna sperata. Voto 6.

