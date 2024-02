Primavera 1 – Genoa-Milan 2-1: dolorosa sconfitta per i rossoneri

Il Milan di Ignazio Abate perde in casa del Genoa nella 22^ giornata di Primavera 1 Tim, la gara termina sul risultato di 2-1 a favore del Grifone. Dopo un primo tempo in pieno controllo rossonero, è il Genoa a passare in vantaggio a inizio ripresa grazie al rigore segnato da Rossi , Magni riagguanta il pareggio, ma poco dopo i padroni di casa tornano in vantaggio con Papastylianou condannando i rossoneri alla sconfitta.

Genoa-Milan 2-1: il commento della gara

L'impronta di inizio match è chiara: il Milan prende l'iniziativa alla ricerca del vantaggio, il Genoa si chiude e prova a far male in ripartenza. I primi minuti rispecchiano proprio questa situazione anche se il primo brivido della gara scorre sulla schiena rossonera: una palla vagante in area rischia di assumere potenziale, ma un attento Raveyre si avventa sul pallone e sventa la minaccia. Il primo concreto squillo ospite arriva dopo 22 minuti, prima con Eletu e, poi, con Bakoune, ma Calvani si fa trovare pronto e respinge in entrambe le occasioni. Poco dopo il Grifone risponde: Arboscello svetta più in alto di tutti e colpisce la traversa con un colpo di testa. Da lì poche emozioni prima della fine della prima frazione di gara, solo un timido tentativo di Camarda sugli sviluppi di un calcio piazzato.