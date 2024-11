Monza-Milan, Daniel Maldini titolare? La risposta di Nesta

Alessandro Nesta, classe 1976, ex difensore rossonero per dieci stagioni (dal 2002 al 2012) e oggi allenatore dei brianzoli, ha presentato Monza-Milan di domani sera (ore 20:45, U-Power Stadium) in conferenza stampa nel giorno della vigilia. Ecco, dunque, le dichiarazioni di Nesta, così come riportate da 'TuttoMercatoWeb'. Daniel Maldini resta ancora in dubbio? Ecco la risposta di Nesta.