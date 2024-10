Calciomercato Milan – Daniel Maldini-Atalanta: pronta l’offerta. Le cifre

Calciomercato Milan - Daniel Maldini come De Ketelaere? L'Atalanta pronta all'offerta

Come scrive Calciomercato.com, l'Atalanta sarebbe sempre più convinta di Daniel Maldini. Gasperini, allenatore della Dea, vorrebbe un altro giocatore che possa fare la differenza sulla trequarti. E Maldini può offrirgli velocità, controllo palla e visione di gioco per completare il reparto. L'Atalanta potrebbe valutare un'operazione in stile De Ketelaere: prendere un giocatore dal passato al Milan e farlo rinascere. E l'offerta per il Monza? La Dea, si legge, sarebbe pronta ad offrire sei milioni di euro. Una cifra non altissima. Vedremo cosa accadrà nelle prossime sessioni di calciomercato. LEGGI ANCHE: Milan, Pellegatti: "Allegri? Devo vedere con i miei occhi". Una domanda su Cardinale