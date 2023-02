Milan, Pioli: “Niente Champions, ma Ibrahimovic non ha rimpianti”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Torino, ha spiegato come Zlatan Ibrahimovic non abbia rimpianti per non poter giocare contro il Tottenham

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Torino, partita della 22^ giornata della Serie A 2022-2023, in programma domani sera alle ore 20:45 a 'San Siro'. Interrogato sui possibili rimpianti, tanto dello stesso allenatore quanto di Zlatan Ibrahimovic per la mancata presenza dello svedese in lista UEFA per il doppio confronto di Champions League contro il Tottenham, Pioli ha risposto quanto segue.

"Se ho rimpianti? No e non l'ha neanche lui - ha affermato, sicuro, Pioli sull'assenza di Ibra dalla duplice sfida contro gli 'Spurs' di Antonio Conte -. La sua garanzia è limitata. Magari tra un mese e mezzo sarà diverso. Io posso controllare solo due cose: l'attitudine dei miei giocatori e il loro impegno. Su questo sono soddisfatto. Quello che si dice fuori non lo posso controllare. Non ho tempo e voglia di farlo".