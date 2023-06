Milan, Tonali: “Accordo con Mancini. Con Kalulu ci siamo stuzzicati”

Prima degli Europei dell'Italia Under 21 ha parlato in conferenza stampa anche Sandro Tonali centrocampista del Milan

Sull'Europeo: "È il terzo europeo per me. Non c'è voglia di rivincita, ma sappiamo che siamo un gruppo forte e c'è voglia di far bene. Siamo forti. Abbiamo lavorato bene in questi giorni, quindi ora dobbiamo solo scendere in campo e dare il meglio di noi stessi".