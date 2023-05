Milan, Tonali: “Domani scenderemo in campo per cambiare la stagione”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Milan, Sandro Tonali ha detto la sua in merito ad un possibile cambio di stagione dopo la partita di domani sera. Queste le sue dichiarazioni: "Qualcosa cambia. Iniziando ci eravamo messi degli obiettivi in testa. Tanti non sono andati come dovevano. Domani scendiamo in campo per cambiare la stagione. Farà la differenza per noi dopo un campionato in cui volevamo ripeterci e non ci siamo riusciti. Avrà un peso importante". Mercato Milan, il retroscena: Chelsea pronto ad offrire due giocatori per Leao.