Mercato Milan – Il retroscena: Chelsea pronto ad offrire due giocatori per Leao

Manca solo l'ufficialità, ma di fatto Rafael Leao ha trovato l'accordo economico con il Milan per il rinnovo del contratto. L'attaccante portoghese, infatti, si legherà ai rossoneri fino al 2028 e percepirà un ricco di stipendio da 5 milioni di euro più bonus a stagione. Una lunga trattativa che si chiuderà a breve con il lieto fine, ma di certo non è stato semplice arrivare alla fumata bianca per diversi motivi. Tra questi spicca la famosa multa da pagare allo Sporting per il trasferimento al Lille dello stesso Leao, così come non è stato semplice trovare l'accordo con chi faceva le veci del giocatore stesso, ovvero Mendes, il padre Antonio e l'avvocato Dimvula.