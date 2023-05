Conferenza Inter-Milan, le parole di Tonali alla vigilia | LIVE NEWS

+++ Derby Inter-Milan, la conferenza di Tonali LIVE +++

Cosa prova ora che l'EuroDerby lo gioca lui: "C'è emozioni, ma abbiamo la forza di lasciare tutto da parte. È una partita sola e dobbiamo dare tutto. Abbiamo un'occasione per cambiare l'andata e dare una spinta".

Se dopo due pali domani sarà la volta buona: "Sarebbe troppo facile pensarlo e farlo succedere. Noi domani dobbiamo fare il meglio e cercare di far segnare la squadra. Se facciamo gol cambia tutto".

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti a Milanello dove tra poco, alle ore 14:30, il centrocampista rossonero Sandro Tonali presenterà in conferenza stampa i temi principali del derby Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League. Restate con noi per il LIVE testuale della conferenza di Tonali!