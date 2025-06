Milan, Tare: “Leao? Nessuna offerta, solo voci. Ecco cosa ci ha chiesto lui”

Su Rafa Leao: "Penso che sia un campione vero, proprio un giocatore come pochi nel calcio di oggi, che decide le partite da solo. È fondamentale per la nostra squadra e il nostro progetto. Ho avuto modo di parlarci, sia io che l'allenatore. È stato una bella sorpresa. Da fuori hai un altro pensiero, da dentro hai modo di conoscerlo. Un ragazzo molto competitivo. Le sue domande erano sulla squadra, come sarà rinforzata. Lo ritengo una pedina importante nel nostro progetto, ha tutto per diventare un campione vero. L'ha sempre fatto vedere, ma penso che ancora non ha fatto vedere ciò che può fare. Per quanto riguarda il discorso delle offerte, non abbiamo ricevuto ancora niente. Sono tutte voci di mercato, che fanno parte di questo periodo. Al momento non si è fatto avanti nessuno".