Se viene al Milan con le caratteristiche di essere serio e sempre pronto: "Non penso di eccellere in grandi qualità, ho fatto gavetta. Mi sono portato dietro i valori, nessuno mi ha mai regalato niente. Per me era un sogno arrivare in Serie A ed esserci per il decimo anno di fila è un sogno".