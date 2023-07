Milan, Sportiello: “Astori? Una persona che ci portiamo dentro”

Tempo di calciomercato e annunci in casa Milan . Il nuovo portiere rossonero Marco Sportiello è arrivato a parametro zero e sarà il secondo dietro le spalle di Mike Maignan . Ecco un estratto delle sue parole in conferenza stampa, su Davide Astori e Stefano Pioli.

"Col Mister abbiamo vissuto quella esperienza bruttissima. Lui ha fatto tutte le giovanili qui, ma dico la verità: non ci ho pensato. Me lo porto sempre dentro. Mi ha insegnato tanto. Sapeva come dirti le cose e al momento giusto. Era capitano e noi eravamo giovani. Poi ho conosciuto la sua famiglia ed è una persona che ci portiamo dentro. Tra me e il Mister c'è questo legame anche per quell'anno vissuto insieme. Sono contento di tornare a lavorare con lui". LEGGI ANCHE: Milan, “Joyride the future together” di BMW. Tutte le dichiarazioni - PM