Milan, Sottil: “Sono cresciuto con Pato e Ibra. Avevo ansia durante il mercato”

Intervenuto alla conferenza di presentazione, Riccardo Sottil ha parlato del Milan e della sua nuova avventura in rossonero. Tanti i temi toccati, dal suo ruolo in campo all'emozione di giocare in uno stadio come San Siro. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Clicca qui per la conferenza completa!

Sul Milan: «Prima cosa, volevo ringraziare la Fiorentina, il presidente Commissio, il direttore Pradé e Raffaele Palladino perché mi hanno permesso di prendere questo treno molto importante per me. Voglio ringraziare anche l’ad Furlani, Ibrahimovic e Moncada per aver creduto in me. Avevo un debole per Pato, Zlatan non lo cito neanche perché quando c’era lui, con Pato e Dinho, sono cresciuto con quel Milan. E’ una passione che ho da quando sono bambino».