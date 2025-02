Milan, ecco Sottil: la conferenza stampa di presentazione | LIVE News

Se era tifoso del Milan da bambino: "Innanzitutto, volevo ringraziare la Fiorentina e tutti quelli che lavorano lì per avermi aiutato a cogliere questo treno, che è importantissimo per la mia carriera. Un sogno per la mia carriera. Poi ringrazio il Milan per avermi aiutato a realizzare questo sogno e aver creduto in me. Sono cresciuto guardando le partite del Milan, mi piaceva Pato, avevo un debole. Ibrahimovic non lo cito neanche... Ronaldinho... Un Milan di fenomeni e campioni, sono cresciuto guardando le loro giocate e ho questa passione da bambino".