Milan, senti Thiago Motta: “Futuro? Non ne abbiamo parlato, ma …”

Thiago Motta: "Futuro? Non ne abbiamo ancora parlato"

"Non ne abbiamo parlato, ma per mantenersi a questo livello nella prossima stagione ogni rosa deve migliorarsi… Pensiamo di alzare il livello ancora di più. Ma sono situazioni queste che si vedono dopo. Fenucci? Lo ringrazio per queste sue parole pubbliche, continuare a lavorare, pensare a questo obiettivo, per la nostra gente e per il Bologna, sarebbe straordinario".