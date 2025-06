Simone Inzaghi, nuovo allenatore dell'Al-Hilal dopo l'addio all'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista della sfida contro il Salisburgo, valevole per la seconda giornata del Mondiale per Club, soffermandosi sul possibile arrivo di Theo Hernandezdal Milan. Il tecnico piacentino ha di fatto confermato come il club saudita sia ancora al lavoro per questo colpo, pur non fornendo ulteriori dettagli in merito. Segnale che comunque la trattativa non si è estinta. Ecco, dunque, le sue parole.