Milan, Pioli: “Bakayoko si allena bene. Poi io faccio le mie scelte”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Sassuolo, ha anche parlato della posizione di Tiémoué Bakayoko, finora mai utilizzato in gare ufficiali

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha presentato in conferenza stampa a Milanello i temi principali di Milan-Sassuolo , partita della 20^ giornata della Serie A 2022-2023 , prima del girone di ritorno del campionato, in programma domani alle ore 12:30 a 'San Siro'.

Milan-Sassuolo, le parole di Pioli su Bakayoko

Interpellato sulla posizione di Tiémoué Bakayoko, finora mai impiegato in gare ufficiali e che resterà in rossonero fino a giugno dopo aver rifiutato il trasferimento all'Adana Demirspor, Pioli ha risposto: "È a disposizione e si allena bene. Poi io faccio le scelte che ritengo migliori per la squadra".