Calciomercato Milan – Bakayoko rifiuta l’Adana Demirspor: resta ancora

Tiémoué Bakayoko non lascerà il Milan in questo calciomercato invernale. Il francese, infatti, ha detto di no ai turchi di Vincenzo Montella

Tiémoué Bakayoko non lascerà il Milan in questo calciomercato invernale. Il centrocampista francese, classe 1994, rimarrà in rossonero fino al 30 giugno. Ovvero, quando il prestito biennale concordato nell'agosto 2021 con il Chelsea non arriverà alla sua data di scadenza naturale.