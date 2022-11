Milan-Salisburgo, Tonali: “Non dobbiamo pensare di poter pareggiare”

Sandro Tonali, centrocampista rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Salisburgo di Champions League

Sandro Tonali , centrocampista rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Salisburgo , partita della 6^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 .

Il Milan , come noto, accederebbe agli ottavi di finale di Champions, dopo ben otto anni di assenza, anche semplicemente pareggiando domani sera ( ore 21:00 ) a 'San Siro' contro gli austriaci di Matthias Jaissle . Ma Tonali, in conferenza, ha sottolineato quanto segue.

"Noi dobbiamo scendere in campo senza il pensiero di poter anche pareggiare. È l'unico errore da non fare. Difficile, però: noi da giocatori maturi ormai dobbiamo saper capire che la partita è da vincere".