Milan-Salisburgo, Tonali: “L’errore da non fare è pensare al pari” | LIVE NEWS

Se ha visto qualcosa in questi giorni su Rafael Leao per capire come accenderlo e qual è la notte di Champions League preferita tra quelle del Milan in passato: "Rafael Leao sta bene e non va giudicato per una partita. Anche oggi è sereno, non ha nessun tipo di problema. La mia notte preferita, escluse le finali, è Milan-Manchester United 3-0 in semifinale. Non una partita normalissima, ma una di quelle che ricordo meglio e che mi emozionò di più".