Milan, Pioli ricorda Vialli: “Perdiamo un campione di sport e di vita”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato della morte di Gianluca Vialli alla vigilia di Milan-Roma. Le sue dichiarazioni in conferenza

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha tenuto a Milanello la conferenza stampa di presentazione di Milan-Roma , partita della 17^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma domani sera, alle ore 20:45 , a 'San Siro'. Sollecitato dai cronisti a parlare della scomparsa di Gianluca Vialli , deceduto ieri all'età di 58 anni in seguito ad una lunga malattia, Pioli ha risposto quanto segue.

"Con Gianluca ho giocato nell'Under 21, ci siamo affrontati tantissime volte, l'ho marcato spesso. Il 2023 non è iniziato bene, perdiamo un campione di sport e di vita per tutti i valori che ha sempre trasmesso. Una persona generosa, corretta, tenace, coerente. Una tristezza forte, mi sento di fare le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. È stato tanta roba".