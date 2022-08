Milan, Pioli sui trequartisti: “La concorrenza deve fare bene”

L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato anche della concorrenza sulla trequarti rossonera durante la conferenza stampa. Questo il passaggio relativo all'affollamento in quella zona di campo: "La concorrenza deve far bene, se vuoi giocare nel Milan devi dare tutto. Già per domani non sarà facile perché tutti meriterebbero di scendere in campo. Dovrò fare scelte per la formazione migliore, ma anche per i cambi. Abbiamo tante soluzioni, soprattutto davanti". (QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI DI PIOLI) Milan, ritorno di fiamma low cost per la difesa: le ultime news di mercato