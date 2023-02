Milan, Pioli: “Vincere la Champions sarebbe un sogno”

In conferenza stampa pre Tottenham, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato di cosa significherebbe vincere il match

Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Tottenham , partita degli ottavi di finale di Champions League , in programma domani sera alle ore 21:00 a 'San Siro'. Interrogato su quanto ci crede nel poter vincere la Coppa dalle grandi orecchie, il tecnico emiliano ha risposto che sarebbe ovviamente un sogno, ma prima bisogna superare gli Spurs. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Stefano Pioli sulla possibilità di vincere la Champions

"Noi crediamo tanto di essere all'altezza del Tottenham, passare il turno e fare un passo alla volta. In questo momento vincere sarebbe un sogno, ma siamo bravi a costruire qualcosa di speciale. Però non ha senso se non passiamo questo turno".