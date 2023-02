Milan, Pioli: “Io non scopro talenti, li faccio giocare. Thiaw è moderno”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in merito a Malick Thiaw

Alla vigilia del match di domani, 18 febbraio, tra Monza e Milan, il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per presentare l'incontro. Interrogato sul motivo per cui non ha scelto di schierare Malick Thiaw prima di questo momento, l'allenatore emiliano ha risposto che ha deciso di lanciare il tedesco quando lo ha ritenuto pronto e lo ha definito un difensore moderno. Di seguito le sue parole a riguardo.